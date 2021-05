Kultuuriportaali koroonaleevendus | Margit Mutso portreedokumentaal "Leonhard Lapin. Protsess"

Tänaseks on Eesti kõige tuntumast (ja kahtlemata ka kõige karismaatilisemast-kõmulisemast) arhitektist Leonhard Lapinist valminud kaks dokumentaalfilmi, aga vähemalt sama palju võiks veel teha. Uusi käsitlusi oodates tasub aga üle vaadata Margit Mutso portreefilm "Leonhard Lapin. Protsess", mis keskendub ennekõike just loomingule.

1950. aastate Lõuna-Eesti alevipoisi elu-, võitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb Nõukogude Eesti võimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud tänaseni – pigem vastupidi.

Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on ta just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, tõekspidamised ja mässumeelne olemus.

Autor-stsenarist Margit Mutso, montaažirežissöör Kalle Käärik, produtsent Eros Brambat, tootja AD Oculos Film OÜ. 2018. aastal valmis režissöör Manfred Vainokivi käe all Leonhard Lapinist dokumentaalfilm "Elagu skandaalid ja kollased sandaalid".