Kultuuriportaali koroonaleevendus | Arvo Kruusemendi kinoklassika "Don Juan Tallinnas"

Teeb alati heameelt, kui leidub neid režissööre, kes julgevad aastakümneid hiljem ka enda kultusfilme kritiseerida. Arvo Kruusement on just üks neist: küll leidub tal etteheiteid "Kevadele", küll toob ta välja probleeme "Don Juan Tallinnas" juures. Kahtlemata pole see 1971. aastal valminud linateos veatu, kuid seal on siiski mõned eepilised kaadrid, millesarnaseid pole varem ega hiljem Eesti kinokunstis nähtud.