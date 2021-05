Kultuuriportaali koroonaleevendus | Eesti osalusel valminud "Mees, kes üllatas kõiki"

Igor Koršunov on Siberi metsavaht, kes võitleb kartmatult salaküttide vastu, ta on austatud külakogukonna liige ja tubli pereisa. Tema abikaasa Natalia ootab nende teist last. Ootamatult saab Igor teate, et tal on ravimatu vähk ja elada on jäänud vaid kaks kuud. Traditsioonilisest meditsiinist kui nõiaväelt abi saamata, ei jää mehel muud üle kui teha viimane, meeleheitlik samm – ta otsustab järgida vana Siberi müüti Žambast, kes teades, et surm teda otsib, muudab end tundmatuseni ning surma silm libiseb temast mööda. Stsenaristid ja režissöörid Nataša Merkulova ja Aleksei Tšupov.

Tristan Priimägi kommenteeris filmi nii: ""Mees, kes üllatas kõiki" polegi niivõrd kannatuste lugu, vaid lugu julgusest erineda. Raske on tänapäeval rääkida Vene filmist ilma kahtluseta, et ta on sotsiaalse kommentaariga, aga selle puhul see kindlasti peab paika. See on kindlasti homofoobiast Venemaal ja igasugusest võõra ja teise tagakiusamisest ning taunimisest, mida see ühiskond tundub järjest enam taastootvat praegusel hetkel. Siin on ka selge, et see transformatsioon, mille see mees läbi elab, on ikkagi vist tagasipöördumatu. Ta taasloob end küll selle intsidendi vältimiseks, aga tegelikult ta ise selle juures muutub kardinaalselt. See on õudselt hea film."

"Mees, kes üllatas kõiki" on ERR-i kultuuriportaalis ja Jupiteris järelvaadatav kuni 11. juunini.