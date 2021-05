Kultuuriportaali koroonaleevendus | Lummav dokfilm "Näljaste vaimude saar"

2019. aastal ka Docpointi kavas linastunud "Näljaste vaimude saar" on üllataval eksperimentaalfilm, mis paistab pealtnäha nagu vaatlev film krabidest, mille taustalt rullub aga ootamatult lahti kild-killu haaval ka portree pagulastest ja inimrändest.

Novembrikuus suunduvad India ookeanis asuval Jõulusaarel miljonid maakrabid džunglist rannikule, et seal sigida. Inimesed aga peavad sel metsiku loodusega saarel rituaale nende lahkunute auks, kes on läinud teise ilma vääriliste austusavaldusteta, ja toovad neile ohvreid, et leevendada näljaste vaimude raevu.

Austraalia režissöör Gabrielle Brady uurib oma hübriiddokumentaalis, kuidas metsikus looduses aset leidvad ränded põimuvad ekslevate inimeste saatusega ja kuidas seda kõike mõjutavad meie silmale nähtamatud tegurid.

"Näljaste vaimude saar" on ERR-i kultuuriportaali ja Jupiteris järelvaadatav kuni 5. juunini.