Kultuuriportaali koroonaleevendus | Andrei Tarkovski linateos "Peegel"

Raske on isegi uskuda, et praegusel hetkel on Youtube'ist tasuta kättesaadav suurem osa legendaarse Vene filmitegija Andrei Tarkovski filmograafiast, seejuures mitte kehva uduse kvaliteediga, vaid HD-s ja ingliskeelsete subtiitritega. Nädalavahetusel otsivad inimesed küll enamasti lihtsamat meelelahutust, kes aga tahab midagi sügavamat, siis Tarkovski "Peegel" ("Зеркало") sobib selleks suurepäraselt.

"Peegel" on Andrei Tarkovski neljas film ja tema loomingu kõige mosaiiksem teos. Ajatu filmi tuumaks on unenägudesse süüvimine, vaatenurga vaheldumine, milles aja ja koha maailmades liikumine saab teoks ilma tõketeta.

Tarkovski ise ütles, et otsustas "Peeglis" kõnelda esimest korda filmivahenditega oma kõige tähtsamatest asjadest, oma mälestuste kõige salatumast ainesest otse ja vahetult, ilma mingite abivahenditeta ja ilma puiklemata, ainsaks eesmärgiks "luua oma maailm ja pildid, millest võime uskuda, et neil ei ole muud tähendust kui see, mis nad on". "Peeglis" ei tahtnud ma rääkida iseendast, vaid oma lähedastega seotud tundmustest, iseenda ja nende suhetest, maksmata võla tundest. Sündmused, mida mu filmitegelane raske kriisi võimuses meenutab, põhjustavad talle kannatusi iga hetk, äratavad temas igatsuse ja rahutuse tundeid."

Tarkovski "Peegel" valmis 1975. aastal, operaator on Georgi Rerberg, helilooja Eduard Artemiev, üles astuvad Margarita Terekhova, Ignat Daniltsev, Larisa Tarkovskaya, Alla Demidova, Anatoli Solonitsyn.