Filmimuuseumi uus näitus teeb kummarduse Andrei Tarkovskile

Näitus ""Stalkeri" kaks sündi" on pühendatud Andrei Tarkovski 90. sünniaastapäevale ja 45 aasta möödumisele "Stalkeri" võtetest.

Fotode autor Sergei Bessmertnõi töötas "Stalkeri" võtetel kaameratehnikuna ning jäädvustas 1977. ja 1978. aasta suvel Tallinnas ja lähiümbruses toimunud võtete argipäeva.

"Stalkeri" filmivõtteid saatsid mitmed ebakõlad tehnilisest praagist, loominguliste ebakõlade, operaatorite vahetumise, stsenaariumi ümberkirjutamise ja kordusvõteteni. Andrei Tarkovski kompromissitust loomemeetodist räägitakse legende.

""Stalkeri" sünd oli erakordselt keeruline. Ütleks, et raske sünnitus. Aegamööda film tekkis, kujunes, stsenaarium muutus, peategelane muutus," ütles Bessmertnõi. "Ma arvan, et keegi trupist ei teadnud, mis sellest välja tuleb. Ka Tarkovski ise mitte, sest talle ei meeldinud üldse see, mis alguses välja tuli, stsenaarium ei rahuldanud teda, ta otsis pidevalt midagi uut. Film sai uue tähenduse. Niimoodi tasapisi see kõik kujunes," rääkis fotograaf.