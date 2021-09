Leht: meie arvates sobib "Stalker" hästi ka tänasesse tarbijalikku ühiskonda

Sel nädalal avab ukse "Stalkeri" pop-up muuseum, mis on osa rahvusvahelisest kultuuriprojektist "Tsoon".

Projekt "Tsoon" on inspireeritud Andrei Tarkovski 1979ndal aastal valminud filmist "Stalker" ning selle aluseks olnud vendade Strugatskite romaanist "Väljasõit rohelisse", mille tegevustik toimub valdavalt Tsooniks nimetatud keskkonnas. Kardetud ja hüljatud eikellegimaale minek on Tarkovski mõtte kohaselt olukord, kus selgineb inimsuse sügavaim olemus. Taolise tsoonina mõjub ka Noblessneri linnakus peituv nõukogude aegne VIP-varjend, kus ajutine muuseum oma unikaalsete eksponaatidega end sisse on seadnud.

"Oleme aastaid sellega tegelenud," ütles produtsent Indrek Leht. "Fakt, et "Stalker" filmiti suures osas Eestis, ei ole eriti teadvustatud. Meie arvates sobib see Tarkovski film hästi ka tänasesse tarbijalikku ühiskonda."