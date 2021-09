PÖFF tähistab 25. sünnipäeva ooperiga "Tarkovski. Kaheksas film"

Elektrooniline ooper näitlejale-lauljale, virtuaalsetele ooperisolistidele, live-elektroonikale ja robotile on fantaasia Vene filmirežissööri Andrei Tarkovski viimasest, tegemata jäänud filmist. Juba parandamatult haige Tarkovski saab ootamatult võimaluse vändata oma kaheksas film, kuigi on ennustatud, et talle on antud teha vaid seitse filmi. Lavastaja siseheitlus, mis sellest ettepanekust alguse saab, leiab aset lähitulevikus, kui virtuaalreaalsusest ja robotitest on saanud igapäevase elu lahutamatu osa.

"Sellel kammerlikul muusikateatril on katartiline mõju," kirjutas Austria päevaleht Der Standard pärast ooperi esietendust, mis leidis aset 2020. aasta sügisel Viinis Eesti publiku ette jõuab "Tarkovski. Kaheksas film" esimest korda.

Ooperi idee autoriks, libretistiks ja lavastajaks on austerlane Thomas Desi, muusika autoriks ja esitajaks ansambel NIHE ehk Taavi Kerikmäe, Tarmo Johannes ja Ekke Västrik. Tarkovskit kehastab Gilbert Handler. Etendused toimuvad 24. novembril kell 19 Tallinnas Kultuurikatlas ja 25. novembril kell 19 Tartus Vanemuise kontserdimajas.

Äsja etendus "Tarkovski. Kaheksas film" ka Linzis aset leidnud festivalil Ars Electronica, mis on maailma tuntuim kunsti-, teadus- ja tehnoloogiateemaline kultuurifestival. 2018. aastal pälvis projekt Euroopa muusikateatriideede konkursi FEDORA Prize nominatsiooni.

Teos on valminud Eesti Kontserdi, Viini etenduskunstide keskuse WUK, Linzi riigiteatri ja festivali Ars Electronica ja Pimedate Ööde filmifestivali koostöös. Ettekanded kuuluvad Eesti Kontserdi tulevikukunsti sarja "Curioosum", mis otsib muusika, teaduse ja tehnoloogia kokkupuutepunkte.

Pimedate Ööde filmifestival toimub 12. kuni 28. novembrini.