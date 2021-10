PÖFF-i debüütfilmide programmis võistleb esmakordselt animafilm

57-aastane Yamamura, kes hakkas filme tegema pärast seda, kui oli näinud Priit Pärna tööd "Aeg maha", on üks Jaapani tuntumaid animafilmilavastajaid. "Tosin põhjalat" on tema täispika filmi debüüt, mis kujutab traagilistest tõsielusündmustest inspireerituna inimeksistentsi nukrat absurdi, selle naeruväärsusi ja tragöödiaid.

"Tosin põhjalat" on üks kahekümnest filmist, mis hakkavad PÖFFil võistlema parima debüütfilmi auhinnale. Kokku on kavas kümme maailmaesilinastust, üheksa rahvusvahelist esilinastust ja üks Euroopa esilinastus. PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on tegu julge ja ootamatu valikuga, mille järgi tuntakse ja hinnatakse PÖFFi kogu maailmas. "Me saanuks debüütidest kokku panna ka mitu programmi, sest huvitavaid filme oli nõnda palju."

Esindatud on Euroopa, Aasia, Aafrika ning Põhja- ja Lõuna-Ameerika filmikunst, kaugematest riikidest Jaapan, Hiina, Colombia, Kanada, Maroko ja Tšiili. Eksootilisim film tuleb aga Keeniast, režissöör Damien Hauseri romantiline draama "Pime armastus", mis räägib pimeda noormehe ja kurdi neiu armastusest ühiskonnas, kus erisusi ei sallita.

Lätist on valikus vendade Abelede psühhedeelne draamakomöödia "Rahutud meeled", milles kunstnikest vennad tahavad kokku panna maailma šokeeriva näituse. Leedut esindab Dovile Šarutyte "Mängufilm Elust", oma isale ideaalset matust organiseeriv tütar satub kummalistesse situatsioonidesse täis koomikat ja musta huumorit.

Debüütfilmide võistlusprogrammi filmid:

"Inimene ja pilv" ("Manikbabur Megh"), rež Abhinandan Banerjee (India)

"Metsa tume süda" ("Le coeur noir des forets"), rež Serge Mirzabekiantz (Belgia-Prantsusmaa)

"Punane puu" ("El arbol rojo"), rež Joan Gomez Endara (Colombia-Panama-Prantsusmaa)

"Pime armastus" ("Blind Love"), rež Damien Hauser (Keenia-Šveits)

"Okupatsioon" ("Okupace"), rež Michal Nohejl (Tšehhi)

"Rahutud meeled" ("Nemierigie prati"), rež-d Lauris Abele ja Raitis Abele (Läti-Poola)

"Teistsugused inimsööjad" ("Altri Cannibali"), rež Francesco Sossai (Saksamaa)

"Mängufilm Elust" ("Ilgo metro filmas apie gyvenima"), rež Dovile Šarutyte (Leedu)

"Tosin põhjalat" ("Ikuta no Kita"), rež Koji Yamamura (Jaapan-Prantsusmaa)

"Alice kadunud jänese otsingul" ("Alice, Through the Looking"), rež Adam Donen (Suurbritannia)

"Kes magab hõbehallis" ("Shi shang de guang"), rež Liao Zihao (Hiina)

"Zuhal, naine lõksus" ("Zuhal"), rež Nazli Elif Durlu (Saksamaa)

"Teised" ("Inni ludzie"), rež Aleksandra Terpinska (Poola-Prantsusmaa)

"Ivie nagu Ivie" ("Ivie wie Ivie"), rež Sarah Blabkiewitz (Saksamaa)

"Tenzin. Võõras omade seas" ("Tenzin"), rež Michael LeBlanc ja Joshua Reichmann (Kanada)

"Elu istub mulle hästi" ("La vie ma va bien"), rež Al Hadi Ulad-Mohand (Maroko-Prantsusmaa)

"Hakkaja naine" ("Une femme du monde"), rež Cecile Ducrocq (Prantsusmaa)

"Tundmatu vesi" ("Inmersion"), rež Nicolas Postiglione (Tšiili-Mehhiko)

"Skoor" ("The Score"), rež Malachi Smyth (Suurbritannia)

"Raadioamatöör" ("El radioaficionado"), rež Iker Elorrieta (Hispaania)

Pimedate Ööde filmifestival toimub 12.–28. novembrini.