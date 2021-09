PÖFF avaldas kuus esimest põhivõistlusprogrammi filmi

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja kuus esimest põhivõistlusprogrammi filmi, mis kõik on maailmaesilinastused. Kokku on põhivõistlusprogrammis 20 filmi, mis avalikustatakse 21. oktoobril.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on tänavu tugev filmiaasta ja häid filme rohkem kui küllalt, mille tõttu on ka kava kokkupanemine olnud tõeline nauding, aga ka tõsine proovikivi. "Me oleme väga uhked nende üllatavate, silmiavavate ja liigutavate filmide üle, mida me oma 25. sünnipäeva aastal esitleme," kergitas ta põhivõistlusprogrammilt katet.

Festivalil esilinastus Ungari režissööri György Palfi uus film "Igavesti igaveses" ("Mindörökke"), mis on allegooriline draama postapokalüptilisest, militariseeritud tsooniks muutunud Ungarist, kus hargneb kummaline armastuskolmnurk.

Kasahstani režissööri Ädilhan Jeržanovi "Karjaimmuunsus" ("Онбағандар") on absurdikomöödia korrumpeerunud külapolitseinikust, kes satub sekeldustesse, kui koroonaviiruse tõttu saabub külla kõrge kontrollkomisjon. Jeržanovi filme on näidatud paljudel festivalidel, sealhulgas Cannes´is, Veneetsias ja Torontos. Tema mullune film "Ulbolsõn – üksi kõigi vastu" võitis PÖFF-il Aasia filmikunsti edendamise võrgustiku NETPAC auhinna.

Leedu, aga ka Läti ja Eesti filmikunsti esindab kolme riigi koostöös valminud muinasjutuline draama "Laulud rebastele" ("Dainos lapei"), mille režissööriks on Kristijonas Vildžiunas. Ka siinsele vaatajale tuntud filmide "Sina oled mina" ja "Seneca päev" autori uues töös, mis põhineb Orpheuse ja Eurydike müüdil, eraldub armastatut leinav rock-muusik üksikusse maamajja ja püüab seal esile manada n-ö teadvusel unenägusid, et taas oma Eurydikega kohtuda. Filmi kaastootjaks on Eesti Joonisfilm.

"Ootus" ("Odotus") on Soome režissööri Aku Louhimiehe psühholoogiline draama naisest, kes peab otsustama mõistuse ja tunnete vahel, kui tema abikaasale tuleb külla vana sõber. Juhani Aho 130 aasta taguse romaani "Õpetaja proua" moodsa versiooni tegevus leiab aset Turu saarestikus asuval idüllilisel saarel, mida pole räsinud veel koroonapandeemia. 53-aastase Louhimiehe eelmine film "Tundmatu sõdur" kogus Soomes üle miljoni vaataja.

Kaks aastat tagasi Tallinnas parima režissööri auhinna pälvinud filipiinlane Jun Robles Lana on PÖFFil tagasi oma uue sotsiaalse draamakomöödiaga "Viimane võimalus" ("Big Night"), milles ontliku geist ilusalongi omaniku elu pöördub pea peale, kui ta satub ootamatult politsei poolt jälgitavate narkomaanide nimekirja. Oma nime puhtaks pesemiseks võtab ta ette odüsseia, mis osutub korraga frustreerivaks ja koomiliseks. Film tõukub 2016. aastal Filipiinide presidendiks saanud Rodrigo Duterte lubadusest lahendada narkoprobleem kuue kuuga, mis vallandas siiani kestva nõiajahi..

Iraanlase Abed Abesti mõistukõnelises filmis "Eunuhhist khaani tapmine" ("Koshtan-e Khajeh") kukub majja, kus elab isa kahe tütrega, pomm. See käivitab sündmuste ahela, kus ühed ohvrid hakkavad tapma teisi ohvreid, kattes kõik tänavad verega. Vägivallateemaline visuaalne sümfoonia on inspireeritud Lähis-Ida lõppematutest konfliktidest.

Põhivõistlusprogrammi võitja saab auhinnaks 20 000 eurot, mille paneb välja Tallinna linn. Pimedate Ööde filmifestival leiab tänavu aset 12. kuni 28.