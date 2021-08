Robot valis HÕFF-i publiku lemmikuks Toomas Aria märuli "Õiglus 2"

TTÜ robotiklubi robot Hexapod tegi lõputseremoonial valiku viie eelhääletusel enim hääli saanud filmi vahel, mis lisaks "Õiglus 2" olid Susanna Šmanjovi "Rikutud hing. Viirus", Rasmus Merivoo "Kratt", Nabwana I.G.G "Pöörane maailm" ja Mart Sanderi kogumik "Sanderi õuduste tund".

"See on kummardus robotitele, keda tähistava sõna 100. sünnipäeva me tänavu tähistame," põhjendas HÕFF-i juht Helmut Jänes ebatavalist valimisprotseduuri.

Publiku lemmikfilmi saab veel terve selle nädala vaadata PÖFF-i veebikinos, kus jõuab vaatajate ette esinduslik valik Haapsalu festivali filme. Filmid on Elisa veebiplatvormi Elisa Stage vahendusel kättesaadavad üle terve Eesti.

Parima Eesti žanrifilmi auhinna võitis Rasmus Merivoo kogupere õuduskomöödia "Kratt". "Võitja valisid välja Läänemaa ühisgümnaasiumi tänavused vilistlased Marlene Schwindt, Hanna Pähn ja Kristjan-Sander Peterson ning abiturient Rasmus Kuslap.

Auhinnale kandideerisid veel Mart Sanderi lühifilmide kogumik "Sanderi õuduste tund", Toomas Aria "Õiglus 2" ja Susanna Šmanjovi "Rikutud hing. Viirus".

HÕFF-i lõpetamine. Fotol "Õiglus 2" lavastaja Toomas Aria. Autor/allikas: Markus Sein

Festivali parima ulmefilmi auhinna sai Hispaania režissööri Miguel Campaña lühimängufilm "Järgmisel aastal", mis kuulus Hõbedase Mélièsi ehk Méliès d'Argent' auhinnale kandideerivate Euroopa lühikeste fantaasiafilmide kogumikku.

"See on tervikliku loo ja õigeaegsete pööretega hästi teostatud film, mis tänu sisule näib pikem, kui tegelikult on. Piisavalt teravmeelne ja mõneti isegi uudne lähenemine pisut klišeelikele ajarännuparadoksidele, mis on ootamatul kombel lahendatud aga ilma ajarännu endata, kasutades hoopis teist ja mitte vähem levinud ulmetroopi," põhjendas Eesti ulmeühingu žürii.

"Hoolimata loo käigus antavatest vihjetest säilub põnevus lõpuni ja kuigi lõpplahendus ei ole täiesti ootamatu, on see siiski hästi välja peetud." Žüriisse kuulusid Veiko Belials, Jüri Kallas ja Joel Jans.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimus 13.–15. augustini. Festivali filme saab PÖFF-i veebikinos vaadata veel 22. augusti õhtuni.