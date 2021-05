Tõlkesarjale Avatud Eesti Raamat annetati pool miljonit eurot

2011. kuni 2016. aastani toetas sarja eraisikust annetaja sarja 500 000 euroga. 2016. aastal sõlmiti 650 000 euro suurune sihtannetuse leping Postimees Grupp AS-iga. Nüüd allkirjastati toetusleping SA Postimehe Fondiga. Lepingu maht 2021. aasta teisest poolaastast kuni 2026. aasta esimese poolaastani on 500 000 eurot.

Ka Kultuurkapitali nõukogu otsustas 2022 aastast suurendada AERi sarja rahastamist ning varasema 70 000 euro asemel aastas tõuseb rahastus 100 000 euroni aastas.

"Teatakse, et Kultuurkapitali toetuste rahastus tuleb alkoholi- ja tubakaaktsiisist ning hasartmängumaksust, aga vähem on teada fakt, et kultuurkapitali tõlkeprogrammid on saanud tänases mahus toetuseid jagada just suuresti annetuste toel," selgitas kultuurkapitali juhataja Kertu Saks ja lisas, et see on olnud väga märkimisväärne ja kultuurile kahtlemata vajalik lisatugi. "Kultuurkapitalile oleks oluliselt parem annetada, kui meile tehtud annetused saaksid tulumaksuvabastuse."

Sarja eksperdikomisjoni liige Mart Orav tõi välja, et Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud tänaseks ligi 250 teost, lähiaastatel lisandub veel sadakond juba kokkulepitud tõlget. "Peale ilmunud tõlgete tuleb kindlasti nimetada ka igas raamatus ilmunud algupärast saatesõna ja teostele ajakirjanduses avaldatud arvustusi, millel on eestikeelse filosoofilise mõtte arengus samuti märkimisväärne osa."

Avatud Eesti Raamatule pani 1994. aastal aluse Avatud Eesti Fond, kes seda ka 2000. aastani haldas. 2004. aastast jätkub tegevus Eesti Kultuurkapitali juures. Sarja raamatuid on andnud välja kümmekond Eesti kirjastust, neist enim Ilmamaa, EKSA (Eesti Keele Sihtasutus, Emakeele Sihtasutus) Tartu Ülikooli kirjastus ja Varrak, samuti praeguseks tegevuse lõpetanud Vagabund. Peale 1994. aastal ilmunud esimese raamatu on kõik teised sarja raamatud Jüri Kaarma ja Eve Kase ühtses kujunduses. Sarja tööd koordineerib kolmeliikmeline eksperdikomisjon.