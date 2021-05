Ilmus kirjastuse Puänt esimene teos "Armastus pärast ja teisi lugusid"

Kuidas eestlane armastab või seda varjab? Kas on olemas toimiva armuleiva retsept? Mis on ühist armastusel ja soojuspumbal? Nendele küsimustele otsib vastuseid novellikogu, kus 13 kodumaist autorit armastuse varjatud telgitaguseid ja selle avalikke nüansse lahkavad. Kirjutistes on nii traagikat kui ka huumorit, nii fantastikat kui ka õudust, on ajastudraamat ja tänast hetke tabavat irooniat, kuid kõige keskmes on siiski armastus.

Autoriteks on nii endale juba kirjandusmaailmas nime teinud kui ka uusi autoreid: Jan Kaus, Berit Kaschan, Kai Kask, Aliis Aalmann, Marju Bakhoff, Ave Taavet, Mario Pulver, Janne Lias, Art Lukas, Loone Ots, Helery Pikk, Katrin Tegova ja Paul Vasing.

"Armastus pärast ja teisi lugusid" koondab mullu toimunud novellikonkursi "Minu veider armastuslugu" paremikku. Konkurss sai innustust Milan Kundera "Veidratest armastuslugudest", mis ilmus Loomingu Raamatukogu kuldsarjas.

Konkursile olid oodatud nii tõsielulised kui ka fantastilised novellid, lood, mis on päriselt juhtunud, mis oleksid võinud juhtuda, olgu siis unes või ilmsi.

Kirjastus Puändi alt ilmunud novellikogu on toimetanud Marika Mikli, koostanud Elisa-Johanna Liiv, Ester Urbala, Triinu Kööba, kujundanud Martin Veisman ning küljendanud Maris Kaskmann.