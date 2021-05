Kaspar Viilup: koroonatõendiga üritused võiksid toimuda ka pärast südaööd

Algatus pakkuda koroonatõendi abil võimalust suurendada külastajate arvu väärib muidugi tunnustust. Eriti hulljulge on lisaklausel, et kui soovid rohkem rahvast kohale meelitada, peavad kõik inimesed vastama eelpool mainitud tingimustele, ilma testimata kedagi üritusele lasta ei tohi. Juba see tähendab korraldajale riski, kuna spontaansed "oh-läheks-sinna-üritusele" tüüpi külastajad jäävad sellisel juhul ukse taha, sest testimine võtab siiski mingi aja ning kui inimene on ka vaktsineerimata, siis niisama uksest sisse jalutada pole paraku võimalik.

Aga avame pisut konteksti ühe korraldaja jaoks. Aasta algusest alates oled vähehaaval oma suvist üritust planeerinud, vaikselt üritanud paika sättida kuupäevi, et ikka päike ka paistaks, ja meelitanud esinejaid, teadmata täpselt, kuidas läheb koroonaviirusega Eestis ja millised on suvised piirangud. Korra öeldakse, et suvi jääb ära, siis tikub pisar silma. Okei, nüüd väidetakse ikkagi, et suvi ära ei jää, väga hea. Vaktsiine jagub ka heldelt ja isegi noored saavad, veel parem. Vaikselt võib juba kergemini hingata, kuid segadust on ikka veel palju: kui palju tohib inimesi kutsuda, millal peab lõpetama, kes täpselt võivad kohale tulla.

Selles kontekstis peaks koroonatõendiga publiku piirarvu suurendamine tunduma kui taevane kingitus. Paraku läheb aga asi jaburaks, sest isegi olukorras, kus korraldaja on pärast kõiki ponnistusi võtnud vastu otsuse, et luban siis oma sündmusele ainult vastava tõendiga inimesi, peab üritus lõppema südaööl. Miks? Valitsus kordab nagu katkine grammofon, et COVID-19 on pidude haigus ja hiliseid pummelunge lubada ei saa, kuid see pole kahjuks ammendav vastus.

Võtame nüüd, et meil tõesti on üritus, kuhu on meelitatud südasuvel kohale 6000 inimest, nagu uued tingimused lubavad. Neist suur hulk on vaktsineeritud, mingi ports läbi põdenud, kõik ülejäänud negatiivse testiga. Osad on kindlasti juba enne südaööd koju läinud, aga paljude jaoks sel hetkel alles pidu algab. Kahjuks tuleb aga kõige magusamal hetkel muusika kinni keerata ja tuled kustutada, vaatamata sellele, et de jure ei tohiks sel peol ühtki koroonaviirusesse nakatunud inimest olla. Kust see koroonaviirus siis vastu ööd järsku tulema peaks? Urust välja roomama? Kohale lendama?

Valitsuse viimase aja piirangud – täpsemalt nende leevendused – on saanud kõvasti kriitikat, kuna puuduvad ratsionaalsed alused, miks mingeid otsuseid tehakse. Hetkel ei paista ka ühtki asjalikku selgitust sellele, miks peaks sellises n-ö kontrollitud koroonavabas situatsioonis ikkagi südaööks ürituse lõpetama. Hea näide on võtta Suurbritanniast: valitsus korraldas pilootprojekti, et Briti muusikaauhindadele ja veel hulgale sündmustele lubati negatiivse testi korral tuhandeid inimesi ilma maskita pidutsema, tänaseks on selgunud, et koroonapositiivseid leiti hiljem nende hulgast umbes kümmekond. Kinnitus, et selline mudel töötab.

Võin ju mõista, et kui kusagil ööklubis peaks mõni joovastunud koroonahaige vastu ööd hakkama kõiki inimesi musitama-kallistama, siis võib olukord hapuks minna, aga antud juhul on ju maailm väljaspool seda üritust kordades ohtlikum, kas pole? Üritusel ei tohiks ühtki koroonanakatunut olla, aga võib-olla puutud juba värava taga kokku koroonahaigega, kes kurbade silmadega sündmust aia tagant jälgib, kuna sisse ei lasta. Mõistagi utreerin praegu, aga kui me saadame peo tipphetkel 6000 ekstaatilist inimest laia ilma kondama, siis vaevalt nad kohe koju lähevad. Soojadel suveöödel jätkub pidu tahes-tahtmata seal, kus juhtub, ning jaburad piirangud ei oma seeläbi ka mingit efekti.

Esimeste suveüritusteni on veel mõned nädalad aega, seega loodan südamest, et valitsus saab aru oma praeguse otsuse vastuolulisusest ja teeb mõned korrektuurid. Praeguste teadusuuringutega pole veel keegi tõestanud, et koroonaviirus ööpimeduses kuidagi eriti agaralt vaktsineeritud või läbipõdenud inimeste seas vohama hakkaks, seega pidev "koroona on pidude haigus" korrutamine ei vii eriti kaugele. Eriti arvestades, et lõpuni pole selgeks saanud, kuidas see päevavalges toimuv pidu siis ikkagi turvalisem on...