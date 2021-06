Muusikafestival Sack von Sound avalikustas esimesed esinejad

19-21. augustini leiab Saku mõisapargis aset muusikafestival Sack von Sound, mis toob lavale nii Hollandi bändi Kraak & Smaak, Argentiina džässilegendi Karen Souza kui ka Ewert and the Two Dragonsi koos sümfooniaorkestriga.

19. augustil astub üles maailmakuulus bänd Kraak & Smaak 6-liikmelise laiendatud live-koosseisuga. Kraak & Smaak on esinenud maailma suurimatel festivalidel nagu toimuv Glastonbury ja Coachella. Ansambel on varasemalt astunud üles ka Disco Tallinn üritustel ja ootab taaskord Eesti publiku ees üles astumist.

21. augustil tuuakse publikuni Argentiina džässilegend Karen Souza bändiga, kes annab Baltikumis erilise ja ainukordse täispika kontserdi sümfooniaorkestriga. "Praegustes tingimustes tundub välisesinejate toomine väga erilise ja eksklusiivsena ning usun, et rahvas on sama põnevil nagu meie ise," lisab festivali peakorraldaja Tõnno Piigli.

Kui eelmisel aastal toodi rahvani suurejooneline Kristjan Järvi ja NOËP'i erikontsert ÜENSO orkestriga, siis tänavu esitab oma tuntumaid lugusid sümfooniaorkestriga ansambel Ewert and The Two Dragons, kes tähistab kümne aasta möödumist albumist "Good Man Down".

Lisaks toimuvad tasuta kontserdid nii suurtele kui väikestele. Täpne kava avalikustatakse suve jooksul.