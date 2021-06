Elisa-Johanna Liiva raamatusoovitused: "Eesti novell", Jaan Kaplinski ja Joosep Vesselov

Eesti novell 2021

"Sarja "Eesti novell" tiim on teinud ära tänuväärse töö ja lugenud läbi kui mitte kõik, siis väga suure hulga eelmise aasta ilmunud novellidest ja teinud oma valiku," selgitas ta. "Siin on koos 20 eriilmelist teksti. Alati saavad valituks ka Tuglase novellipreemia laureaadid ja üks tekst saja aasta tagusest ajast."

Liiva sõnul on novell tänuväärt formaat. "See on lugejasõbralik – kui sulle ei meeldi ja jätad pooleli, siis ei juhtu midagi, sest sa võid ikka suure osa neist läbi lugeda ja tunda, et sa oled selle raamatu enda jaoks läbi töötanud või kuidagi enda omaks teinud."

Jaan Kaplinski "Vaimu paik"

"Lugesin eile üle ja sain 11 loengut, mis Jaan Kaplinski on Ööülikoolis pidanud. Aga siia on saanud üks valimik, mille on teinud Tõnis Tootsen, kes kuulas need kõik uuesti üle ja pani kirja," rääkis Liiv.

"Selle raamatu teeb omaette eriliseks veel see, et sissejuhatuse ja eessõna asemel on Tõnu Õnnepalu ja Jaan Kaplinski kirjavahetus. Kui tihti me saame kellegi meilivahetust lugeda ja kui tihti mingi meilivahetus üldse ära trükitakse?"

Liiv märkis, et tema ei ole neid loenguid kuulanud ja seda olulisem see raamat tema jaoks oli. "Ma ütleks, et see oli eriline komm. Sa loed seda ja sul võib tulla Kaplinski hääl kaasa – ei pruugi – ja kuidagi need keelemängud, mis tal tekivad, tulevad raamatus isegi paremini esile."

Joosep Vesselov "Linna laul"

"See on Joosep Vesselovi debüütkogu ja ta sai nüüd värskelt, 15. juunil Eesti kirjanike liidu Siuru fondi stipendiumi, mis on toetuseks silmapaistva autoritee alguse puhul. Siuru enda moto oli "loomise rõõm". See peaks olema ainus tõuge. Vesselovi kogust tuleb see loomise rõõm väga hästi esile."

Liiv rääkis, et Vesselovi luulekogu on ühe läbiva temaatikaga – suuresti Tartust ja Tartut saatvatest hingustest või mõtetest, mis võivad just seal selle linnaga seotult tekkida.