Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutavad välja novellikonkursi Värske Novell, mille eesmärk on meelitada nooremat põlvkonda ilukirjandust lugema ja kirjutama. Võistlusele on oodatud 15-19-aastaste noorte lühijutud.

Eesti novellisarja väljaandja, kirjanik Armin Kõomägi märkis, et värske hääl eesti kirjanduses on väga teretulnud: ""Eesti novellis" on vanem põlvkond kenasti esindatud, kuni sajanditaguste kirjatöödeni välja. Värske Novelliga soovime aga avada ukse kõige noorematele. Neile, kes alles seisavad täiskasvanuelu ukselävel, kes näevad elu teisiti, mõtlevad sellest teisiti, kirjutavad teisiti."

Konkursi auhinnafond on 1500 eurot, mis jaotub võitjate vahel. Lisaks rahalisele preemiale avaldatakse parimad tekstid Värskes Rõhus ja kogumikus "Eesti novell 2023".

Novelli pikkus on kuni 15 000 tähemärki (tühikutega), osaleda võib ka mitme tekstiga. Novelle ootame hiljemalt 31. augustiks 2022 aadressile novell@va.ee.