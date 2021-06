Foo Fighters avaldab teisel plaadipoepäeval diskohõngulise albumi

Foo Fighters teatas, et avaldavad 17. juulil albumi "Hail Satin" oma disko alteregona The Dee Gees.

Bänd teatas albumist neljapäeval oma sotsiaalmeedias.

Uus plaat "Hail Satin" avaldatatakse 17. juulil, kui toimub selle suve teine ülemaailmne plaadipoepäev. Albumi avaldab bänd nime alt The Dee Gees, mis on Foo Fightersi sõnul nende disko-alterego.

"Hail Satin" on järg nende tänavu ilmunud kümnendale stuudioalbumile "Medicine At Midnight". Kümneloolisel albumil on neli Bee Geesi cover-lugu, nende uusversioon Andy Gibbi loost "Shadow Dancing" ja live-versioonid viiest loost albumilt "Medicine At Midnight".