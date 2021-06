Arhitektuuriloolane Triin Ojari nimetati Miesi kaasaegse Euroopa arhitektuuriauhinna žüriisse

Arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari kuulub žüriisse Miesi auhinna nõuandva komitee esindajana.

Sõltumatud Euroopa arhitektuurieksperdid, rahvuslikud erialaliidud ja auhinna nõuandev komitee esitasid auhinnale seekord kokku üle 500 objekti. Et auhinna üleandmine lükkus edasi, siis suurenes ajaga lisaks nominatsioonide koguarvule ka Eesti objektide arv. Kokku on neid kaheksa: Fotografiska (Salto arhitektid), Haapsalu linnus (KAOS arhitektid), Suure-Jaani tervisekoda (Arhitekt Must ja Kuup Disain), Maidla loodusvilla (b210), Võru keskväljak (Stuudio Tallinn), kõrgepingeliini disainmast Soorebane (PART), sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu ülikooli Narva kolledži ühine õppe- ja majutushoone (3+1 arhitektid) ning Tartu Lodjakoda (Salto arhitektid).



Auhinda annab välja Barcelonas tegutsev Mies van der Rohe Fond. Traditsioon sai alguse 1987. aastal, 2001. aastal sai Mies van der Rohe Auhinnast Euroopa Liidu ametlik arhitektuuriauhind. Auhinnaga kaasneb rahaline preemia 60 000 eurot. Lisaks peapreemiale annab fond välja ka noore arhitekti eripreemia.



Euroopa kaasaegse arhitektuuri auhinna 2022. aasta žürii esimees on Tatiana Bilbao (arhitekt omanimelises büroos ja õppejõud Yale'i arhitektuurikoolis), žüriisse kuuluvad veel Francesca Ferguson (ajakirjanik ja kuraator, festivali MakeCity algataja); Mia Hägg (arhitekt, asutanud innovaatilise avaliku eluruumi büroo Habiter Autrement). Samuti kuuluvad sinna Georg Pendl (arhitekt, Euroopa Arhitektide Nõukogu president), Spiros Pengas (endine Thessaloniki abilinnapea); Marcel Smets (arhitekt, linnaplaneerija ja teoreetik).



Triin Ojari on töötanud Eesti arhitektuurimuuseumis teadurina 1995–2000 ja aastast 2014 direktorina. Aastatel 2000–2013 oli ta arhitektuuriajakirja Maja peatoimetaja. Ojari on arhitektuurimuuseumi direktorina rahvusvahelise arhitektuurimuuseumide ühenduse ICAM juhatuse liige, Miesi Euroopa arhitektuuriauhinna nõukoja liige. Kureerinud näituseid ning publitseerinud kaasaegse arhitektuuri ja linnaplaneerimise teemalisi artikleid.