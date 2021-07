Birgitta festivali ärajäämine tekitab korraldajatele kümnetes tuhandetes eurodes kahju

Birgitta festivali peaesineja pidi olema Krasnojarski ooperi- ja balletiteater. Paarisajapealine kollektiiv on aga suures osas vaktsineerimata ning Venemaa kõrgete nakatumisnäitajate tõttu otsustas eile Vabariigi Valitsus festivalile koroonatingimuste eriluba mitte anda. Ilma eriloata peaksid aga vaktsineerimata artistid jääma isolatsiooni.

"Me peaksime neid Eestis terve nädala majutama ja toitlustama, kulude mõttes on see ebamõistlik meie jaoks ja samuti ka teatri jaoks," ütles Tallinna Filharmoonia direktor Margit-Tohver-Aints "Aktuaalsele kaamerale". "Nad on töögraafikud planeerinud ja inimesed on läinud praeguseks puhkusele ja kui nad tulevad tagasi, peavad nad kõigepealt Krasnojarskis proove läbi viima, enne, kui nad siia tulevad ja seetõttu see ajaraam on jäänud meie jaoks liiga lühikeseks."

Festivali korraldajatele eesotsas Tallinna Filharmoonia, Tallinna kultuuri- ja spordiameti ning linnavalitsusega, tähendab ürituse ärajäämine suurt rahalist kaotust.

"Suurem osa kuludest jääb realiseerimata, mis on tegelikult hea, alustades lava ehitamisega ja lõpetades teatud honoraridega, aga loomulikult võib öelda, et see kulu on kümnetes tuhandetes, võib-olla isegi üle saja tuhande euro," ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrotsev.

Festivali direktor on lootusrikas, et järgmisel aastal saab üritus toimuda.

"Meil pidi tulema oma produktsioon, Puccini ooper "Õde Angelica", mis pidi olema lavastatud ju spetsiaalselt festivali jaoks. Kõik see töö, mida on tänaseks ära teinud kunstnik Ene-Liis Semper, need kavandid ja dekoratsioonid, mis on täna valmimisel, saab ju kasutada," ütles Aints-Tohver.

Minister Anneli Ott ütles, et Kultuuriministeerium on valmis kaaluma osalist kulude hüvitamist.

"Kui meile peaks taotlus tulema, vaatame selle läbi ja võimalusel proovime ikkagi toetada või osaliselt kompenseerida juba tehtud kulutusi, sest meie eesmärk lõppkokkuvõttes on ju see, et korraldaja kulutused ei oleks nii koormavad, et me rohkem neid festivale ei saaks nautida," sõnas Ott.

Festivalile müüdud 3000 piletit ostetakse tagasi.