Eisma sadama paadikuuris saab alguse "Tson Lemberi uus elu"

Lääne-Virumaal Haljala vallas paiknev Eisma küla, mis enne Teist maailmasõda oli tuntud kalapüügi, aga ka seltsielu ja teatritegemise koht, sai endale 2014. aastal põhjalikult renoveeritud sadama.

Sadama paadikuuris, vaid mõne meetri kaugusel merest, etendub kammerlik kolme näitlejaga suvelavastus. Näitetrupi moodustavad Siret Tuula, Eva Püssa ja Mihkel Tikerpalu. Lisaks niminovellile "Tson Lemberi uus elu" hõlmab Sven Karja kirjutatud dramatiseering ka teisi August Mälgu mere- ja rannajutte. Lugu rullub lahti 1930. aastatel Eestimaa rannakülas, kui üksiku noore naise Marise majja eksib meremees, kelle värvikad ja lustlikud lood lummavad nii Marist kui ka uudishimulikku naabrinaist. Lopsaka keele ja rahvaliku mündiga rannaküla suhtedraama peidab endas ka tõsisemaid hoovusi ja lugu jõuab enne lõppu teha mitu ootamatut pööret.

Teater Nuutrum on erateater, mis eelmisel aastal tõi Vainupea kabelis vaatajate ette Harry Kõrvitsa monotüki "Jutt jumala õige". Mõlema teose lavastas teatri juht Jaanus Nuutre.

"Meie tükis ütleb üks tegelane: ma olen aru saanud, et kui sealtpoolt kutsutakse, siis tuleb minna," ütles Jaanus Nuutre. "See kehtib nii tööalastes valikutes, sõpruses, armastuses kui ka teispoolsuses. Kutsungi vägi võib olla lihtsalt nii võimas. Oluline on aga kuulata oma südame häält ning sellele kindlaks jääda, sest õigeid valikuid on raske teha eksimata. Ka meie tegelased jutustavad oma õigetest ja valedest valikutest, andestamisest ja rahu tegemisest. Kõige selle juures on aga oluline mitte kaotada huumorimeelt".

Suvelavastuse "Tson Lemberi uus elu" kunstnikutöö tegi Jana Volke, helikujundaja on Lauri Närep, valguskujundaja Robin Täpp.