Ivo Linna Tõnu Aarest: tema ongi Apelsin

Linna rääkis ERR-ile, et tema ja Aare tutvus algas umbes 50 aastat tagasi, kui ta sattus asjaolude kokkulangemise tõttu 1975. aastal tollal ühe aasta tegutsenud Apelsini.

"Ma olin seal viis aastat ja nägin ühelt poolt, kui andeka muusikalise mõtlemisega Tõnu Aare on ja teiseks veendusin, kui tohutult suur töövõime tal on," tõi Linna välja.

"Me olime kõik noored ja meil oli seda vunki sees. Tahtsime teha ja tegimegi kogu aeg uusi laule ja iga päev proovi. Aga kuna me tegime proove Tõnu juures kodus, siis tema toas olid kogu aeg võimendused püsti ja ta harjutas ning leiutas uusi lugusid hommikust õhtuni," meenutas Linna.

"See töövõime oli tal täiesti hoomamatult suur. Imetlusväärne on see, et ta suutis Apelsini läbi kõikide aegade, karide, tuulte ja tormide siiamaani välja vedada, sest paraku see ansambel ei ole õnnelik. Väga mitmed selle ansambli liikmetest on lahkunud manalateele. Aga Aarekas nagu lipulaev ikka toimetas ja ei loobunud. Visa vend."

Linna nõustus, et Aare oli Apelsini käimas hoidev mootor. "Tema nime taha võiks panna võrdusmärgi ja siis järele Apelsin. Tema ongi Apelsin. Tema selle ansambli välja mõtles, tema selle ansambli käekäiku ja muusikat suunas ja on selles mõttes täielik käilakuju."

Ta tõi välja, et suur osa Apelsini loomingust on ka Tõnu Aare kirjutatud lood ja need on eranditult kõik head lood, sest need lood on elanud aastakümneid ja elavad veel.

"Igasugust muusikat kirjutatakse jube palju, aga suurem osa läheb n-ö sahtlisse ja mõnda lugu keegi võib-olla kahe päeva pärast ka enam ei mäleta," nentis Linna. Seda ei saa aga öelda kindlasti Aare loomingu kohta.

"Aga Tõnu lood, palun väga – "Aeg ei peatu", "Sügistuuled" – neid võiks kümnete kaupa ette lugeda. Need lood jäävad, neist tehakse üha uusi versioone. Noored, kes ei ole Apelsini näinud ega võib-olla kuulnudki, võtavad loo ja teevad uuesti uues kuues ära. Nii et loominguliselt väga kõva bänd."

Rääkides sellest, mis kannustas Aaret ansamblit Apelsin kõigi nende aastakümnete jooksul käigus hoidma, märkis Linna, et ilmselt mõnus enesetunne, mis sellega tegelemine andis. "Kui inimesel on hea töö ja seda tööd on hea teha, see hoiabki. See hoiab iga eluala esindajat töö juures kinni."