Andreas Kübar esitleb ERKI moe-show'l kollektsiooni asemel raamatut

"Minu kollektsioonis puuduvad rõivad ning mood jõuab kliendini tekstina. Esiteks sellepärast, et mood ei soovi ega näe vaeva tegeleda kirjasõnalise meediumiga, teisalt, et pakkuda moekogemust, mida ise igatsen ja milles ennast ära tunnen," selgitas Kübar ja lisas, et kollektsioon on kriitiline, humoorikas ja mänguline vaade Eesti moele. "Lugeda saab Eesti moest kui sokkidest, telgist, plätudest, tagurpidi pükstest, kaelakeest, voodist ja vaibast," ütles ta, tõdedes, et südamesse võtta ei tasu. "Meelde jätta ning tegutsema hakata aga kindlasti."

Lisaks erilisele tekstikäsitlusele algatab raamat ka arutelu Eesti moeruumis eesmärgiga astuda esimesi samme Eesti moevaldkonna parandamise suunas. Põhilised murekohad on tema hinnangul tööpuudus, puudulik ühine eesmärk, moeharidus, klientide teadlikkus, noorte võimalused, riiklikud toetused moele kui kultuurivaldkonnale.

Andreas. Kübar õpib Eesti Kunstiakadeemias moodi, vahetusaastal tudeeris ta Design School of Koldingi ülikoolis ja sai installatsioonipraktikat Henrik Vibskovi moemajas. ERKI moe-show'l saab Andreas Kübara kollektsiooni osta algupärasel kujul ehk raamatuna.

;paranoia publishing on eksperimentaalkirjandust publitseeriv kirjastus, mis tegutseb rahvusvaheliselt. 2014. aastal loodud kirjastus on tänaseks välja andnud üle 50 raamatu ja muu trükise.