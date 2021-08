Vanemuine avas hooaja suurejoonelise festivaliga

Tartu Raekoja platsil tutvustati linlastele teatri kulissidetagust maailma. Muuhulgas näiteks maalisaali, grimmi- ja kostüümiosakonna tööd. Päev läbi toimuvatel kontsertidel esinevad nii draama, muusika kui ka balletitrupi artistid.

Teatri juhi Kristiina Alliksaare sõnul tähistatakse suurejoonelise festivaliga tagantjärele ka Vanemuise 150. juubelisünnipäeva, mis viiruse tõttu poolikuks jäi.

"Meie juubelihooaeg jäi peaaegu et ära ja et mitte näidata, et me oleme kadunud vahepeal, vaid olla ikkagi oma rahvaga koos. Me oleme Tartu teater, siis me mõtlesime, et seda hooaega võiks alustada nii, et me tuleme ise linnarahvale lähemale," rääkis Alliksaar.

"Kindlasti me oleme ka natuke kurnatud ja väsinud sellest kinni-lahti, mida võib, mida ei või. Aga need ajad, kui me ei saanud publikuga kohtuda, siis majas sees töö ikkagi käis, nii et me oleme valmis. Me oleme ette valmistunud, meil on valmis tehtud erinevates žanrites lavastusi, mida me väga tahame publikule näidata ja väga-väga publikuga kohtuda," ütles Alliksaar.