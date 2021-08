Eesti animafilmid jõuavad Ukraina suurimale animatsioonifestivalile

Programmis "Pastelsed mõttemängud" annab tooni 1970. aastat värvikirev popanimatsioon, mida esindavad Avo Paistiku "Tolmuimeja" ning Rein Raamatu "Värvilind". Programmis linastub ka äsja 75. aasta juubelit tähistanud Priit Pärna "Hotell E", mida võib vaadata reaktsioonina 90. aastate murrangulistele aegadele.

Ehkki valminud mitu kümnendit hiljem, haakuvad popanimatsiooni sürrealistliku tonaalsusega ka "Crackhouse" ja "Velodrool". Esimese autor on Martinus Klemet, kelle värskeim film "Näotuvastus" jõudis äsja Eesti publiku ette animatsioonifestivalil Animist Tallinn. "Velodrooli" taga on režissöör Sander Joon, kellel on tootmises irooniline ralliteemaline lühianimatsioon "Sierra".

Eriprogrammist "Armastuslood" leiab nii nukraid kui õnnelikke armastuslugusid. Priit Pärna "Kolmnurk" räägib armastusest 80. aastate magalarajoonides. Ka Kaspar Jancise auhinnatud "Krokodill" annab armastusele kurva mõõtme. Chintis Lundgreni "Elu Herman H. Rott'iga" on vihkamise-ja armastuse virvarr. Teistsuguse tõlgenduse armastusele annavad aga Heino Parsi "Nael" ja Kalju Kivi "Sõlm", kus armastuse keerdkäigud avanevad inimeste või loomade asemel hoopis naelte ja niidijuppide liikumise läbi.

"Tallinnfilmi animafilmidest on "Sõlm" värskeim restaureeritud teos ning on rõõm, et see kohe ka festivalipublikuni jõuab. Filmi restaureeris Tõnu Talivee Nukufilmist," kommenteeris Eesti filmi instituudi filmipärandi osakonna juht Rain Põdra.

"Sel aastal on Eesti filmi instituudil plaanis tellida veel paarikümne animafilmi restaureerimine ning loodetavasti saab ka neid lisaks tavapärasele VOD levile festivalidel ja suurtel ekraanidel näha."

Linoleum toimub 1.–5. septembrini. Eesti filmide linastused on 4. ja 5. septembril. Programme kureeris Aurelia Aasa.