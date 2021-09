Pedajas "Igatsuse rapsoodiast": see näidend on unistustest, milles me elame

Loo peategelane Käšš on küpses eas naine, kes plikana Iirimaalt jalga lasi ning Ameerikasse õnne otsima läks. Eluõhtul pöördub ta koju tagasi.

"Tal ei ole haridust, tal ei ole mitte midagi, ta on läinud minema. Justkui läheb mingi parema elu peale, aga tegelikult ei saavuta mitte midagi, ja siis läbi oma tunnete mõtleb endale selle unistuste elu välja ja elab seal edasi ja saab sellest jõudu," rääkis peategelast kehastav Ülle Kaljuste "Aktuaalsele kaamerale".

Oma magusates ulmades elavad aga ka kõik ülejäänud tegelased selles loos, mis nagu Frieli näidendid ikka avaneb kiht-kihilt ja ootamatute käikudega. Priit Pedajasele on see juba kaheksas Brian Frieli näidendi lavastus.

"Eks see näidend on nendest unistustest, milles me elame ja et kõik see argielu nagu taandub sinna ja need inimesed jäävad oma unistustesse, mis on väga tõelised või reaalsed. See ongi elu unistustes," rääkis Pedajas.

"Võib-olla vanemana sa elad selles reaalsuses ja hoopis naljakam on, et mina noorena mõtlen, et mis tuleb, " rääkis osatäitja Amanda Hermiine Künnapas. "Aga kui oskad elu üle naerda, siis võib-olla mõned traagilised asjad on hoopis tragikoomilised."

"Meil lükkus viis korda edasi kõik see. Ma olen kandnud seda tükki ma ei tea, kui kaua ja nüüd lõpuks ometigi saab sellest protsessist lahti ja saab mängima!" õhkas Kaljuste.

Draama tõlkis Krista Kaer ning lavastuse kujundas Pille Jänes,