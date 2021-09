Voldemar Kuslap "Lumeroosist": sellel tükil saab olema lavamenu

Järgmisel nädalal esietendub Vana Baskini teatri lavastus "Lumeroos", kus mängivad Helgi Sallo, Voldemar Kuslap ja Harry Kõrvits. Näitlejad kiitsid Eero Spriidi lavastatud tükki ning Kuslap nentis, et lavastusel on potentsiaali saada väga menukaks.

Esmaspäeval lavale jõudva lavastuse esietendus pidi tegelikult publiku ette tulema juba kevadel, kuid koroonapiirangute tõttu lükkus kõik edasi. Sallo tunnistas, et kuigi tööd on olnud, siis koroonaajal niisama istuda oli pigem keerukas. "Kui oled üle 50 aasta laval olnud, siis äkki mitte midagi teha ei ole kerge. Aga kui suudad end veenda, et praegu on niisugune roll, et ei tee midagi, siis suudad kohaneda."

"Lumeroos" toob Sallo, Kuslapi ja Kõrvitsa esimest korda koos lavale. "Huvitav on see, et olen küllalt eakas, aga elu ei ole meid kunagi kokku viinud, me polnud voldemariga isegi teretuttavad omavahel," naljatles Kõrvits. Kuslapi ja Salloga laval olemine on tema jaoks äärmiselt tore. "See, kuidas nad mängivad, on nauding vaadata. Ma isegi vahel unustan lavale tulla, sest ma jään vaatama, kuidas nad mängivad."

Sallo rääkis, et temale meeldib lugu just seetõttu, et selle karakterid on vanemad inimesed, kuid innustab neid siiski täiel rinnal elama. "Mulle meeldib, et lavastus tahab anda vanemale publikule lootut, et ärge kustutage ennast, ole avatud ja otsige."

Kuslap tõdes, et nii suure tekstimahuga rolli polegi tal olnud, kuid on lavastuse edus ta ei kahtle. "Sellel tükil saab olema lavamenu," kinnitas ta.