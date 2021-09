Kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina jätkab Piret Hartman

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler korraldab lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist. Samuti on tema ülesanne Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomine ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamine.

"Töötan koos valdkonnaga selle nimel, et iga inimene, kes on end Eestiga sidunud, saab ennast siin riigis teostada olenemata emakeelest ning kultuurilisest taustast, ning tunneb ka ühtekuuluvust nii Eesti riigi, kultuuri kui ka selle elanikkonnaga," ütles Piret Hartman ja lisas, et paarikümne aastaga on toimunud lõimumise valdkonnas positiivne areng. "Üha enam on neid, kes väärtustavad ning oskavad eesti keelt, kes usaldavad siinset meediaruumi, tunnevad sidet Eestiga."

"Paranenud on ka sotsiaalmajanduslikud näitajaid, kuigi lõhe eestlaste ning teisest rahvusest inimeste vahel on endiselt olemas," tõdes Hartman. "Tulevikus peame lisaks senistele küsimustele tegelema ka üha rohkem uussisserändajatega ehk inimestega, kes saabuvad Eestisse kas tööle, õppima, rahvusvahelise kaitse saamiseks või pererändega," lisas ta.

Piret Hartman on omandanud kõrghariduse Eesti maaülikoolis ettevõtluse ja ökonoomika erialal. Ta on olnud Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu liige. Hartman on olnud kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler 2016. aastast.