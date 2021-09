Pildid: Telliskivis näeb Ahto Lobjakase Afganistani-teemalist näitust

Kolumnist Ahto Lobjakas on Afganistanis käinud kuuel korral ajavahemikul 2003–2017. Näituse pildid pärinevad aastatest 2007–2009 ning on tehtud Kandaharis, selle ümbruses ja teistes lõunapoolsetes, puštu provintsides.

Lobjakas kinnitas, et pildid on tehtud kohas, kus kõik see, mis on läänelik, on ilmselgelt vaid väline pitser. "Kus inimesed, kes on võtnud läänelt üle sisepõlemismootorid, tulirelvad, mobiiltelefonid ja päiksepatareid, kuid elavad tegelikult elu, mis on aastatuhandeid vana," tõdes ta ja lisas, et tõenäoliselt elatakse seal sellist elu ka siis, kui lääs on lõpetanud. "Nii teistsugust maailma, Kuu teist poolt või Maa teist poolt, ei olegi maailmas."

Näitus jääb Telliskivi Loomelinnaku välialal asuvas Kolme Puu galeriis (IDA raadio vastas) avatuks kuni 6. novembrini.