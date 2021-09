Lobjakas: arvan, et mina enam Afganistani ei pääse

Telliskivi loomelinnakus avati esmaspäeval Ahto Lobjaka fotonäitus "Maailma teine pool: pashtuni maad", kus on väljas fotod tema reisidest Afganstiani. Lobjakas kinnitas, et sai juba oma esimesel reisil tõeliselt jalustrabava kogemuse.

Ahto Lobjakas selgitas, et tema käis esmakordselt Afganistanis 2003. aastal ajakirjanikuna. "Sain sealt esimese ja täiesti jalustrabava kogemuse, sest sain aru, kuivõrd erinev see maailm on meie omast, aga mitte klišeelikult, vaid unikaalselt, sest maailmas pole teist kohta, kus ühiskondlik korraldus oleks Läänest nii vähe puudutatud."

Kokku on Lobjakas Afganistani külastanud kuus korda, neist reisidest on tal sadu negatiive, millest näitusele on valitud 17 fotot. Enamus neist on tehtud riigi suuruselt teises linnas Kandaharist. "Ma võtaksin selle näituse kokku sõnadega, et see pole show, vaid päriselu," rõhutas ta.

"Ma arvan, et mina sinna enam tagasi ei pääse," nentis Lobjakas.