Telliskivi loomelinnakus avatakse Ahto Lobjakase Afganistani-teemaline näitus

Kolumnist Ahto Lobjakas on Afganistanis käinud kuuel korral ajavahemikul 2003–2017. Näituse pildid pärinevad aastatest 2007–2009 ning on tehtud Kandaharis, selle ümbruses ja teistes lõunapoolsetes, pashtuni provintsides. Näituse külastaja saab fotode kaudu rännata maale, mis suure tõenäosusega väga pikaks ajaks Lääne inimesele suletuks jääb.

"Täna võiksid pashtuni maad olla sama hästi Kuu teisel küljel. Aga isegi 10–15 aastat tagasi asusid nad sealpool Lääne silmapiiri. Enne kui ma Afganistani läksin, arvasin, et sellised kohad on olemas veel üksnes muinasjuttudes. Nad on nii võõrad ja samas nii üdini inimlikud," kirjeldas Ahto Lobjakas kogetut.

Näituse ülespanekuga samal päeval toimub MTÜ Mondo maailmahariduskeskuses vestlusõhtu "Mondo Akadeemia: Afganistan", kus Ahto Lobjakas jagab oma muljeid, kogemusi ja arvamusi Afganistani ühiskonna teemadel. Vestlusõhtu algab kell 18.00, rohkem infot leiab ürituse kodulehelt.

Näitus jääb Telliskivi Loomelinnaku välialal asuvas Kolme Puu galeriis (IDA raadio vastas) avatuks kuni 6. novembrini.