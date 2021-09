Piret Raua uues romaanis kohtuvad kontrastsed tegelaskujud

Piret Raua uus romaan "Portselanist nael" on mõeldud täiskasvanud lugejale. Autori enda sõnul on see tõsine raamat nukratest asjadest, kus kõigest hoolimata ei puudu siiski ka helguse ja lootuse noot.

"See raamat on eelkõige erinevatest eluhoiakutest, erinevatest maailmadest ja inimestest. Need maailmad servapidi puutuvad üksteisega kokku ja kohati sulavad üksteise sisse. See oligi minu soov - ühtede kaante vahele tuua erinevat. Samas siin ongi kaks peategelast väga erinevat isikud - üks on taskuvaras, noor naine ja teine on noormees, kes on äsja oma õest eraldi kolinud, kaks väga erinevat tüüpi," rääkis Raud "Aktuaalsele kaamerale".

Nii ristuvad saatuse tahtel ühel tavalisel õhtupoolikul haritud ja eluvõõra Kristoferi ning bravuurika vargaplika Diana teed.

"Kohati peaks see kontrastina mõjuma, teisalt ma üritasin seda kirjutada nii, et need hääled ei kõlaks liiga erinevalt. Nende kahe täiesti erineva inimese elus on ometi mingisugused sarnaseid mustreid või puutepunkte," sõnas Raud.

Mõlemad on omal kombel suhtesõltlased, kelle minapilti kõigutavad ümbritsevate ja lähedaste hinnangud ja tunnustus või selle puudumine.

"Ma arvan, et seda on lihtsalt meie ümber kõigil aegadel nii palju olnud. See puudutab ka mind ja ma vaatangi ümberringi ja mul ongi kahju, et inimesed võivad olla üksteisega väga vastikud," tõdes Raud.

"Domineerival poolel võib iseenesest tore olla, aga sellel, kelle üle domineeritakse, mitte nii väga. Kuidas sellisest sõltuvussuhtest välja tulla, see on omaette teema, aga ma ei ütleks, et see on ainult sõltuvusest, ja üksteise allutavusest või mingisugustest võimumänudest, vaid siin on ka oluline koht kultuuril, et kuidas inimene tajub kultuuri. Ka see on väga erinev, mismoodi," selgitas ta. "Kas siis see, et kultuuri kuidagi vabal vahetul moel tajutakse või on see kultuur lahterdatud mingitesse kindlatesse süsteemidesse, kuidagi selline hierarhiline õpitud kultuur."

Romaani andis välja kirjastus Tänapäev, raamatu on kujundanud Dan Mikkin.