Vent Space avab lipunäituse rahvusliku uhkuse ja vallutamisiha teemal

Nii Eesti kui ka Island saavutasid iseseisvuse suhteliselt hiljuti, sealjuures on nende noored lipud olnud märgilise tähtsusega raskelt võidetud vabaduse juures.

Näitus tõstatab küsimusi rahvusliku uhkuse ja ühtekuuluvustunde kohta. Võttes subjektiks lipu, toovad kunstnikud esile tõekspidamisi ja tseremooniaid, mis nendega seotud on. Kunstnikud võtnud eesmärgiks kõrvutada sporti ja rahvusvahelisi suhteid, toomaks välja mõlemale omast võimuvõitlust ja vajadust vastase üle domineerida.

"Lipupäevad" on osa Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali satelliitprogrammist.

Ástríður Jónsdóttir (snd. 1991, Island) on Reykjavikis elav ja töötav kunstnik. Ta õppis vabade kunstide ja skulptuuri erialal Reykjaviki ja Helsingi kunstiakadeemiates. Ástríðuri tihti kohaspetsiifilised teosed tegelevad pinge ja tasakaalu vahelise suhtega, neist lähtub, et mingi sündmus on möödunud või peatselt jätkumas.

Kaisa Maasik (snd. 1994, Eesti) on Tallinnas tegutsev kunstnik ja kuraator. Ta omandas 2021. aastal magistrikraadi kaasaegse kunsti õppekaval Eesti kunstiakadeemias. Enda loomingus tähtsustab Kaisa jagatud praktikaid, töötades meelsasti tehnikatega, mis laienevad ruumi. 2020. aastal pälvis ta Eduard Wiiralti nimelise stipendiumi.