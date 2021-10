Galerii: Tallinna kunstihoone galeriis avati Eleriin Ello maalinäitus

Maalinäitusel "Nii hele, et pimestab", nihutab Eleriin Ello ühelt poolt tillukeste, pihku mahtuvate kivide, teisalt hoomamatu kosmoseavaruse ajalisi ja ruumilisi mõõte. "Me kõik oleme vaadanud taevasse, me kõik oleme vaadanud jalge ette maha. Need on ühe skaala kaks otsa," ütles Ello.

"Minu näitus lähtub inimese sisemaailma avaruse ning olemasolemise mõõtmatuse tajust. Esitletakse abstraktseid maale, mis käsitlevad valguse ja pimeduse teemat, ning realistlikke maale kividest," lausus kunstnik.

Eleriin Ello on vabakutseline maalikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ello loomingut on tunnustatud Baltimaade noore maalikunstniku preemia kolmanda kohaga aastal 2012 ja Sadolini kunstipreemiaga aastal 2016.

Näitus "Nii hele, et pimestab" jääb avatuks 28. novembrini 2021.