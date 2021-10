Psühholoog Ülli Kukumägi toob lavale naise muredest ja rõõmudest rääkiva loo

Psühholoog Ülli Kukumägi sõnul räägib etendus loo elust enesest ning seda ei pea üksnes siduma naistega. Tähelepanu pööratakse inimestele ja eluteel esinevatele probleemidele.

Kukumägi lisas, et stand-up muudab inimestele lood arusaadavamaks ning ei erine oluliselt naise tavalistest loengutest. Samuti ei ole etendus sünge või masendav, vaid üritab näidata erinevaid eluetappe rõõmsamates toonides.

"Kogu elu on humoorikas. Sõltub, mis vaatevinklist me seda vaatame," rääkis Kukumägi ning kirjeldas, et lavale jõudev etendus on koomiline. Muidugi tõdes Ülli Kukumägi, et inimestele jääb elus valik, kuidas nad ümbritsevat näevad. "Kas näed negatiivses asjas plusspoolt või märkad plusspooles alati negatiivset. Need on alati koos," rääkis Kukumägi ning lisas, et kõik on suhtumise küsimus.

Enda üle naermine on Kukumägi sõnul ülioluline. "Olge ettevaatlik inimestega, kes ei oska enda üle naerda," naljatles Kukumägi. Kuigi inimestele võivad tunduda mõned hetked traagilised, võib hiljem olukorrast väljudes jääda meelde situatsiooni koomilisem pool. "Igal komöödial on algne tragöödia," mainis lavastuse idee autor.

"Naise loo" mõte sai alguse inimeste pidevast virisemisest. Selle asemel, et alalõpmata hädaldada, leidis Kukumägi, et üles tuleb otsida rõõm ja õnnelikkus. Lahenduse leidmiseks pakkus Kukumägi välja, et inimesed peavad ise tegutsema, et enda elu parandada.

Stand-up'i jutustamine algab inimese sünnist ning püüab jutustada loo naise eluetappidest. Etenduses puudutatakse nii sündi, kooliiga, armumist, lahutamist ning palju muud. "Etapiviisiliselt läheme inimese elust läbi," jutustas Kukumägi. Ülli Kukumägi nentis, et kuigi lavastus keskendub naise eluteele, on see eelkõige jutustus kõigist inimestest. "Suhted lastega, armumised ja kannatused on kõik üldinimlik teema."

Lavastuse eesmärk on pakkuda publikule rõõmu ja näidata, et muretsemine mõjub kurnavalt. "Mida rohkem on meie ümber inimesi, kes otsustavad olla rõõmsamad, seda paremini läheb kogu ühiskonnal." "Rõõm on ainuke emotsioon, kus inimene tunneb end hästi," rääkis psühholoog ja lisas, et inimesed kannavad sageli kaasas murekoormat, mis ei lase neil end hästi tunda. "Mida rõõmsam sa oled, seda paremini su keha funktsioneerib." Samuti lisas naine, et väga palju on inimeste mõtlemises kinni ning arusaama olukorrast saab mõtlemisega muuta.

Idee autor Kukumägi loodab, et iga inimene saab kontsert-etenduselt kaasa võtta mõne uue mõtte või idee. Muusika sidumist lavastuse tekstidega peab Kukumägi samuti oluliseks. "Muusika on tohutu mõjutusvahend," mainis Kukumägi.

Kontsert-etendus "Naise lugu" etendub 13. oktoobril kell 19 Tallinnas Mustpeade majas. Lavale astuvad Eesti Naislaulu Seltsi kooride lauljad ja dirigendid. Lavastuse kunstiline juht on Toomas Voll.