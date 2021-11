Bookeri kirjanduspreemia sai lõuna-aafriklane Damon Galgut

Teos räägib valgest perekonnast, kellel on talu väljaspool Pretoriat. "Ma olen tunnustuse eest sügavalt ja alandlikult tänulik," ütles 57-aastane kirjanik.

Galgut' kõrval olid preemiale nomineeritud veel Anuk Arudpragasam ("A Passage North"), Patricia Lockwood ("No One Is Talking About This"), Nadifa Mohamed ("The Fortune Men"), Richard Powers ("Bewilderment") ja Maggie Shipstead ("Great Circle"), vahendas BBC.

Damon Galgut on nomineeritud Bookeri kirjanduspreemiale ka 2003. ja 2010. aastal. Värske auhinnaga kaasnes ka 50 000 naelane rahaline preemia.

Möödunud aastal pälvis Bookeri kirjanduspreemia Douglas Stuart teosega "Shuggie Bain".