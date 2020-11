Bookeri kirjanduspreemia võitis Douglas Stuart

Romaan räägib Stuarti sünnilinnas Glasgow's vaeses kogukonnas elava poisi perekonnast ja elust peaminister Margaret Thatcheri Suurbritannias 1980. aastatel.

Žürii märkis otsust põhjendades, et Stuarti teos paljastab vaesuse julmuse ja armastuse piirid.

Stuarti sõnul oli ta alati tahtnud saada kirjanikuks, nii et see on olnud unistuse täitumine.

"See on muutnud kogu mu elu," ütles ta videosilla vahendusel.