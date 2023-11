Bookeri kirjanduspreemia võitis Iiri kirjanik Paul Lynch

Paul Lynch sündis 1977. aastal Limerickis, kasvas üles Co Donegalis ja elab Dublinis. Aastatel 2007–2011 oli ta Iiri ajalehe Sunday Tribune peamine filmikriitik ja kirjutas regulaarselt ka Sunday Timesile. Enne "Prophet Songi" avaldas Lynch raamatud "Beyond the Sea", "Grace", "The Black Snow" ja "Red Sky in Morning".

Bookeri auhinna võitnud düstoopilise romaani tegevus hargneb lahti Dublinis ning räägib perekonnast totalitarismi küüsi langenud Iirimaal.

Žürii esimees Esi Edugyan sõnas, et "Prophet Song" tabab suurepäraselt meie praeguse hetke sotsiaalseid ja poliitilisi muresid. "Lugejad peavad seda raputavaks ja tõeseks teoseks ega unusta selle hoiatusi niipea," usub ta.

Samuti kiitis Edugyan Lynchi suurepärast keelekasutust. "Lynch teeb keelelisi saavutusi, mille tunnistajaks on vapustav olla," rõhutas ta.

Bookeri preemiale olid tänavu nomineeritud ka Sarah Bergstein "Study for Obedience", Jonathan Escoffery "If I Survive You", Paul Harding "This Other Eden", Chetna Maroo "Western Lane" ja Paul Murray "The Bee Sting".

Bookeri kirjanduspreemiaga tunnustatakse parimat Suurbritannias ja Iirimaal välja antud ingliskeelset romaani.