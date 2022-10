Bookeri kirjanduspreemia võitis Sri Lanka autor Shehan Karunatilaka

Bookeri kirjanduspreemia võitis tänavu Sri Lanka autor Shehan Karunatilaka teosega "The Seven Moons of Maali Almeida". Karunatilaka on Michael Ondaatje ("Inglise patsient", 1992) järel teine Sri Lanka autor, keda on Bookeriga tunnustatud.

Teoses, mille fookuses on Sri Lanka kodusõda, ärkab fotograaf surnust üles ning tal on nädal aega, et leida üles oma kunagised fotod ning paljastada sõjakoledused. Autor selgitas tseremoonial, et plaanis juba 2009. aastal kirjutada kummitusloo, kus surnud annavad oma vaatenurga Sri Lanka kodusõjale, kuid tal ei õnnestunud aastaid endale kirjastajat leida.

Žürii esimees Neil MacGregor tunnustas teose hulljulgust ja humoorikust ning nimetas teost "afterlife noir'iks". Teos viib tema sõnul lugeja Ameerika mägedel läbi elu ja surma. Samuti rõhutas MacGregor, et žürii otsus oli üksmeelne.

"The Seven Moons of Maali" on Karunatilaka teine romaan, oma debüütromaaniga "Chinaman" võitis ta Rahva Ühenduse kirjanduspreemia. Autor on töötanud ka reklaamikirjanikuna ning tema tekste on avaldatud ajakirjades Rolling Stone, GQ ja National Geographic.

Bookeri preemiale olid tänavu nomineeritud ka NoViolet Bulawayo "Glory", Percival Everetti "The Trees", Alan Garneri "Treacle Walker", Claire Keegani "Small Things Like These" ja Elizabeth Strouti "Oh William!".

Bookeri kirjanduspreemiaga tunnustatakse parimat Suurbritannias ja Iirimaal välja antud ingliskeelset romaani.