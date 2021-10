Nobeli kirjanduspreemia võitis Abdulrazak Gurnah

Rootsi Akadeemia märkis oma põhjenduses, et annavad Gurnah'le auhinna tema "kompromissitu ja kaastundliku süvenemise eest kolonialismi mõjudesse ja põgenikusaatusesse kultuuride ja mandrite vahelises lõhes".

1948. aastal Tansaanias Sansibaril sündinud Gurnah elab Ühendkuningriigis ja kirjutab inglise keeles. Tema tuntumate teoste hulgas on "Paradise" (1994), "Desertion" (2005) ja "By the Sea" (2001). Viimased kaks teost jõudsid ka Bookeri kirjanduspreemia lühinimekirja. Kokku on Gurnah avaldanud kümme romaani.

Gurnah omandas doktorikraadi 1982. aastal Kenti ülikoolist Ühendkuningriigis, kus ta praegu töötab õppejõuna inglise keele teaduskonnas, kus tema põhihuvide hulgas postkoloniaalne kirjandus ja kolonialismiga seotud diskursused, eriti seoses Aafrika, Kariibi mere ja Indiaga.

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah "for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents." pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j