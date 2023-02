Eesti keeles ilmus nobelist Abdulrazak Gurnahi romaan "Paradiis"

Abdulrazak Gurnahi neljandat romaani "Paradiis" (1994) peetakse tema läbimurdeteoseks. Tegevus toimub veidi enne Esimest maailmasõda ja selle ajal Ida-Aafrikas. See on lugu ühe Aafrika poisi täisealiseks saamisest, tema armastuse otsinguist, hüljatusest ja lootusetusest, samal ajal on see lugu Aafrika kogukondlike traditsioonide põrkumisest Euroopa kolonialismiga, võõrandumisest ning identiteedi kaotamisest.

2021. aastal pälvis Abdulrazak Gurnah Nobeli kirjanduspreemia. Rootsi Akadeemia märkis oma põhjenduses, et Gurnah sai auhinna "kompromissitu ja kaastundliku süvenemise eest kolonialismi mõjudesse ja põgenikusaatusesse kultuuride ja mandrite vahelises lõhes".

Abdulrazak Gurnah sündis 1948. aastal Sansibaril, kuid põgenes sealt pärast revolutsiooni, asudes pagulasena Suurbritanniasse. 1982. aastal kaitses ta doktorikraadi Kenti ülikoolis. Tema kümme romaani ja märkimisväärne hulk novelle käsitlevad eri aspektidest selliseid teemasid nagu pagulus, identiteet ja juured.