Rahvusvahelise Bookeri preemia võitis India kirjanik Geetanjali Shree

Rahvusvahelise Bookeriga kaasneb 50 000 naelane rahaline preemia, mis jagatakse võrdselt tõlkija ja autori vahel, vahendas The Guardian. "Tomb of Sand" on esimene india keelest tõlgitud teos, mis on võitnud rahvusvahelise Bookeri preemia.

Žürii esimees Frank Wynne nimetas preemia pälvinud raamatut erakordselt lõbusaks ja naljakaks. "See on enneolematult kaasahaarav, südamik, lõbus ja kerge teos, vaatamata sellele, et tegeletakse keeruliste teemadega," sõnas ta auhinnatseremoonial.

Geetanjali Shree on kirjutanud kokku kolm romaani ja mitmeid lühijutte, "Tomb of Sand" on tema esimene Suurbritannias välja antud teos. Ingliskeelse tõlke avaldas väike sõltumatu kirjastus Tilted Axis Press, mille jaoks oli see nii esimene võit kui ka esmakordne nominatsioon.

Nominentide hulka kuulusid Jon Fosse "A New Name: Septology VI-VII", Bora Chungi "Cursed Bunny", Claudia Pineiro "Elena Knows", Mieko Kawakami "Heaven" ja Olga Tokarczuki "The Books of Jacob". Olga Tokarczuk ja ka tema värske teose tõlkija Jennifer Croft võitsid rahvusvahelise Bookeri preemia 2018. aastal teosega "Flights" ("Rändajad", tlk Hendrik Lindepuu).

Rahvusvahelise Bookeri kirjanduspreemia žüriisse kuulusid tänavu tõlkija ja kirjanik Frank Wynne; kirjanik, akadeemik ja kirjanduskriitik Merve Emre; advokaat ja kirjanik Petina Gappah; ajakirjanik, kirjanik ja koomik Viv Groskop ning kirjanik ja tõlkija Jeremy Tiang.

Möödunud aastal võitis rahvusvahelise Bookeri kirjanduspreemia David Diopi teos "At Night All Blood Is Black".

Alates 2005. aastast välja antud rahvusvahelise Bookeri preemiaga tunnustatakse üht Suurbritannias või Iirimaal välja antud tõlkeromaani või jutukogu.