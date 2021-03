Amanda Gormani luuletuse tõlkija kohalt vabastati poleemika tõttu järjekordne inimene

Katalaani keele tõlkija vabastati noore luuletaja Amanda Gormani Joe Bideni ametissevannutamisel esitatud luuletuse "The Hill We Climb" (eesti keeles "Mägi, millele me ronime" ) tõlkija kohalt, kuna valge mehena ei vastanud ta kirjastuse oodatavale profiilile.

Barcelona kirjastuse Universi otsus on teine kord, kui tekib poleemika selle ümber, et 23-aastase mustanahalise Gormani luuletuse "The Hill We Climbi" tõlkimine on antud valgele inimesele, vahendab Washington Post.

Tõlkija Victor Obiols ütles kolmapäeval AFP-le, et Univers tellis möödunud kuul temalt Gormani teose tõlke katalaani keelde, mida räägitakse Hispaanias ja Andorras. Pärast töö lõpetamist teatas kirjastus talle, et ta pole selleks ikkagi õige inimene.

"Nad ütlesid mulle, et ma ei sobi seda tõlkima," ütles Obiols AFP-le. "Nad ei seadnud minu võimeid küll kahtluse alla, kuid andsid mõista, et otsivad teistsuguse profiiliga inimest, mis tähendas, et tõlkija pidi olema naine, noor, aktivist ja eelistatavalt mustanahaline."

"See on väga keeruline teema, mida ei saa võtta pisiasjana," jätkas ta. "Aga kui ma ei saa tõlkida ühe luuletaja tööd, sest ta on naine, noor, must, 21. sajandi ameeriklane, ei saa ma tõlkida ka Homerost, sest ma ei ole 8. sajandil eKr elav kreeklane, või poleks saanud tõlkida Shakespeare'i, sest ma pole 16. sajandi inglane."

Obiols ütles, et ta saab oma töö eest siiski ettenähtud tasu.

Selle kuu alguses loobus 29-aastane 2020. aasta rahvusvahelise Bookeri preemia laureaat Marieke Lucas Rijneveld Gormani luuletuse hollandi keelde tõlkimisest, sest ka tema sellele kohale asumise järel tekkis poleemika, kuna ta pole mustanahaline.

Rijneveld ütles Guardianile, et ta oli põnevil, kui Hollandi kirjastus Meulenhoff ta sellele kohale valis, sest suureneva polariseerumise ajastul näitab Amanda Gorman tema hinnangul oma noore häälega jõudu, mida kätkeb endas kõneldud sõna, leppimine ja noor inimene, kes vaatab mineviku asemel tulevikku.

Kuid mõned kriitikud seadsid kahtluse alla, miks ei olnud see võimalus läinud tõlkijale, kelle kogemused sarnanesid Gormani omadele, kuivõrd tõlkimine tähendab ka tõlgendamist.

Hollandi ajakirjanik ja aktivist Janice Deul küsis väljaandes Volkskrant, kas see pole mitte kasutamata võimalus anda selle luuletuse tõlkimine noorele naissoost ja mustanahalisele luuletajale nagu Gorman ise.

"Ma ei taha öelda, et mustanahaline inimene ei saa tõlkida valge inimese loomingut ja vastupidi," ütles Deul Guardiani vahendusel. "Aga ta ei saa tõlkida selle konkreetse luuletaja konkreetset luuletust, mis puudutab kogu Mustad Elud Loevad liikumise konteksti. Selles on probleem."

Meulenhoff ütles, et Gorman oli ise Rijneveldi ametissenimetamise heaks kiitnud, ehkki BBC väitel ei olnud võimalike valikute hulgas Hollandi mustanahalisi luuletajaid.

Pärast Rijneveldi tagasiastumist märkis kirjastuse peadirektor Maaike le Noble, et ettevõte soovib sellest juhtumist õppida ja edaspidi nende uute teadmiste taustal minna teistsugust teed.