Ilmus Veiko Belialsi jutukogu "Surnud mehe käsi"

Kogumikus "Surnud mehe käsi" keskendub autor eelkõige teaduslikule fantastikale. Kogumikus leidub kummardusi suurmeistritele, näiteks Isaac Asimovi stiilis kriminaallugu või vendade Sturgaskite ning Italo Calvino maailmadest inspireeritud jutud.

Kogumiku ühisnimetaja on kosmiline sõda, kuigi sõda ennast pildis eriti ei ole. Ei ole lahingukirjeldusi ning puudub ka kosmose- või sõjatehnika. Sõda on siin pigem taustsüsteem, mis defineerib tegelaste jaoks olukordi, milles nad tegutsevad, raam, milles avada mastaapseid ideid ning filosoofilisi küsimusi.

Raamatule on teinud originaalillustratsioonid Liis Roden.

Veiko Belials on eesti ulmekirjanik, lastekirjanik, luuletaja, tõlkija ja harrastuspiltnik. 1991. aastal lõpetas ta Eesti põllumajandusakadeemia metsanduse erialal, alates 2000. aastast töötab Belials Luua metsanduskooli õpetajana. Ta on kirjutanud kuus ulmeraamatut, seitse luulekogu ja kaks lasteraamatut. Aastast 2015 on ta Eesti ulmeühingu president. Ta on võitnud Eesti ulme aastauhinna Stalker kaheksal korral.