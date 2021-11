Ilmus kolmekordse Stalkeri-laureaadi hävingufantaasia "Kaarnalaul"

"Kaarnalaul" on Manfred Kalmsteni teine raamat palju tunnustust kogunud debüütkogumiku "Raske vihm" (2020) järel. 2012. aastal oma esimesed lühilood avaldanud kirjamees on viimase nelja aasta jooksul võitnud oma juttude ja jutustustega kolm korda Eesti ulmeauhinna Stalker.

"Juba maast madalast on mind paelunud Põhjala saagad ja antiiktragöödiad ja seetõttu üritasin järele aimata nii esimest kui teist ehk siis siduda "Kaarnalaulu" kokku elemente mõlemast, samal ajal ikkagi iseenese kirjanduslikule joonele kindlaks jäädes," rääkis autor raamatu taustast.

"Kaarnalaulu" peategelased on salakaubavedaja Haldemar ja tema nooruke protežee Gail, tütarlaps, keda kutsutakse Kaarnaks. Inimeste maailmas on nad põgenikud uhkest ja võimukast, ent üleöö ävinenud Aekadionist, ning samas ka viimane lootus selle taastamiseks. Nende omavahelised suhted ja neid kujundanud minevik selles fantaasiamaailmas, kus suitsetatakse sigarette ja kantakse päikeseprille, on aga enam kui keerulised. "Kaarnalaul" on traagiline lugu ambitsioonidest, mis viivad ühe maailma hävinguni ning hinnast, mida selle eest tuleb maksta.

Raamatust leiab ka Orpheuse Raamatukogu koostaja Raul Sulbi järelsõna, mis tutvustab Kalmsteni varasemat loometeed. Kogumiku kaanepildi on teinud Meelis Krošetskin. Raamat on illustreeritud Liisa Berezkini originaaljoonistustega.