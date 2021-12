Rahva Raamat andis värskenduskuuriga ilukirjandusele ruumi juurde

Viie aasta eest maailma parimate raamatupoodide hulka valitud Viru keskuse Rahva Raamat on läbinud põhjaliku värskenduskuuri. Eesti suurimas raamatupoes on nüüd veelgi rohkem ruumi nii külastajatele kui raamatutele.

Varem kaht korrust täitnud Rahva Raamat laiub nüüd ühel korrusel. Osakonnad moodustavad nii parema terviku ja teevad teevad soovitud teose leidmise külastajale lihtsamaks.

Näiteks osa, mis varem oli parkla, on nüüd raamatupoe uus osa.

Eestikeelse kirjanduse kõrval pakub Rahva Raamat suurt valikut vene ja inglisekeelset kirjandust, aga ka heliplaate, filme, mänge ja kingitusi. Raamatuid saab lehitseda istumissoppides, või ka uues kohvikus Literaat Cafe.

"Raamatud said uuenemise käigus ruumi juurde, täpsemalt sai ruumi juurde ilukirjandus, mis on ka kõige populaarsem kategooria," rääkis Rahva Raamatu turundusjuht Kersti Küla "Aktuaalsele kaamerale".

Uue sisekujunduse autorid on UDDU arhitektid eesotsas Mari Koger-Otsaga ning keskkonnagraafika on loonud disainibüroo Velvet.

Uuenenud Rahva Raamatus toimus neljapäeval ka esimene raamatuesitlus. Tiina Ristimetsa ja Olga Makina album "Aeg. Teekond nimega Naine" on pühendatud kaunitele küpsetele naistele.

Fotograaf Olga Makina on portreteerinud mitmesuguse taustaga naisi, kel vanust üle 50. Oma sõnul tahab ta nende piltidega inspireerida naisi õnnelikult vananema. Mustvalged fotod on retušeerimata, tuues esile neil kujutatud inimeste omapära, sära ja loomuliku ilu. Portreed on vaadeldavad ka Telliskivi loomelinnaku õuel avatud näitusel, mis jääb üles kuni 1. märtsini.

"Nende raamatukaante vahel on hästi palju emotsiooni ja sügavust, kõik kangelannad vastasid 15 küsimusele, ja nende mõttemaailm ja emotsioonid on seal ilusti kirjas koos fotodega," rääkis Makina.

"Ma loodan, et see raamat ja fotod on naistele inspiratsiooniks kes soovivad kulgeda oma vanusega õnnelikult, rahulikult ja elada värvilist õnnelikku elu alates 50. eluaastast," lisas ta.

"Olga muudkui pildistas, pildistas ja pildistas, ja ma küsisin, et mitut pilti tal tegelikult vaja on. "Ühte," ütles Olga, aga ta tegi seda vähemalt kaks tundi, ühtepidi ja teistpidi – "Tee seda" ja "Ära vaata sinna", "Ära tee nii". Ühesõnaga see oli suur töö," kirjeldas ajakirjanik Mall Mälberg.

"Alguses ma vaatasin seda ühte pilti, mis Olga välja valis ja kus ta palus mul prillid ära võtta. Ma mõtlesin, et ei saa olla see pilt, ma olen ju täitsa võõras, eluaeg prille kandnud, no ei ole võimalik. Aga nüüd ma olen selle pildiga ära harjunud, see on igal pool üleval ja väga ilus on," lisas Mälberg.