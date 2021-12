STL-i laval etendub diskotantsulavastus "Open Your Heart"

Noored eesti diskotantsijad esinevad 11. ja 12. detsembril Soome-Taani koreograaf Taneli Törmä lavastuses "Open Your Heart".

11. detsembril etendub Tallinnas Sõltumatu Tantsu Laval Soome-Taani koreograaf Taneli Törmä kaasaegne diskotantsulavastus "Open Your Heart", milles otsitakse võistlusliku diskotantsu fenomeni ja esteetika kaudu täiskasvanutes kadunud tantsurõõmu.

Lavastustruppi on kaasatud ka 13 noort eesti tantsijat, kes valiti loomeprotsessi avaliku kutsungi teel. Etendusi mängitakse Eestis vaid kaks korda, 11. ja 12. detsembril.

"Open Your Heart" on erinevates koosseisudes varasemalt välja tulnud Taanis, Soomes, Islandil ja Rootsis. Igas etenduspaigas on kaasatud kohalikke noori tantsijaid, suhestumaks paikliku tantsukogukonnaga.

Lavastus vaatleb erinevaid sotsiaalseid situatsioone, mis võivad meid tantsimiseks innustada või selles takistada. Lavastaja soovib näidata, et ka täiskasvanud on võimelised saama tantsimisest naudingu nii, nagu seda saavad noored ja lapsed.

Taneli Törmä on Soome päritolu ja peamiselt Taanis tegutsev tunnustatud koreograaf-tantsija, kelle loomingut esitatakse regulaarselt pea kõigil Põhjamaade tantsulavadel.

Törmät on mitu korda valitud maineka Euroopa tantsuvõrgustiku Aerowaves'i poolt esile tõstetud koreograafide sekka. Nii tantsija, koreograafi, kuraatori kui ka õpetajana tegutsedes otsib ta pidevalt võimalusi oma loomingu mitmekesistamiseks, kultuuridevahelisuseks ja uuenduslikkuseks.

Koreograaf-lavastaja on Taneli Törmä. Esitajad Taneli Törmä, Hilde I Sandvold (Norra-Taani) ja noored eesti tantsijad Nele-Liis Juhani Juhani, Anete Põltsama, Loretta Kaart, Eliisabeth Kuldmaa, Alice Süvalep, Caroly Nigul, Mona Viilup, Anne-Liis Paenurm, Grete-Ly Avik, Arphine Pogosjan, Emma Anette Juss, Jürgen Sinnep ja Liisbeth Laanisto.

Etendused toimuvad ainult 11. ja 12. detsembril Sõltumatu Tantsu Laval.