Näitleja Katariina Unt tähistab 50. sünnipäeva tantsuetendusega

Vabakutselisena tegutsev näitleja ja Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia näitlejatöö lektor Katariina Unt soovib pidulikku sünnipäeva tähistada publiku ees tantsija rolli astudes.

Lavastus "Sinust saab tantsija!" küsib küsimusi, kelleks oleme võimelised saama ja millal. Samuti otsib lavastus vastuseid küsimusele, mis võiks anda julguse ja tekitada tahte väljuda valmismustritest ning loobuda etteloodud rollidest.

Katariina Unt on tajunud oma loomingulises töös suunamuutust.

"Elu on pannud mu senise teatritöö praegu pausile. Selle aja jooksul on toimunud minus väga üllatav nihe ja ma ei saa enam ignoreerida, mis minu kehaga toimub. See on vastupandamatu, kehaline soov tunda rõõmu! Olen õppinud näitlejaks ja mind on saatnud seni teatud erialaspetsiifilise treeningu muster. Võib-olla oleks pidanud minust saama tantsija! Ka juba väljakujunenud professionaalina võib tabada äratundmine, kelleks ma saama pean. Kui see juhtub, ei saa neid otsinguid enam eirata. Sa usaldad seda tungi ning siis läheb väga huvitavaks, aga ka keeruliseks. "Sinust saab tantsija!" küsimused on ka minu küsimused. On eksistentsiaalne, et saan nendega läbi oma loomingu tegeleda, sest ma vajan arengut," ütles Unt.

Katariina Undi "Sinust saab tantsija!" lavapartner Helen Reitsnik pälvis Eesti Teatri 2020. aasta tantsuauhinna kui fenomenaalselt esteetika kategooriate ülene, stampidest vaba ja karismaatiline tantsija lavastustes "Sinust saab tantsija!" (Sõltumatu Tantsu Lava ja e⁻lektron), "Habras ilu" ja "FN" (mõlemad Fine5 Tantsuteater).

Liis Varese lavastuse "Sinust saab tantsija!" Katariina Undi 50. sünnipäeva etendused toimuvad Sõltumatu Tantsu Laval 5. ja 6. detsembril.

