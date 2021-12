Katariina Unt: kõik see, mis ma olen tahtnud teha, on ära tehtud

Katariina Unt tähistab 6.detsembril oma 50. sünnipäeva. Selle puhul tuleb näitleja lavale tantsuetendusega "Sinust saab tantsija!". Kultuurisaates "OP" rääkis näitlejanna enda karjäärist ning tundest, et elus on juba kõik saavutatud.

Oma 50. sünnipäeva otsustas näitleja tähistada tantsuetendusega. "Mäletan ennast tantsimas väiksest peale," rääkis näitlejanna Katariina Unt, kes meenutas, et lapsepõlves oli tema suur soov saada baleriiniks. Kahjuks ei läbinud Unt balletikooli sisseastumiskatseid ning teatas isale, et sel juhul saab temast näitleja. Nii ka juhtus.

Teatrist on Katariina Unt olnud mõned aastad eemal. Küll aga on naine teinud mõningad filmirollid. Samuti on Unt näitlejatöö lektor Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias.

"Ma olen mingis protsessis ja ma olen sellele hästi avatud," rääkis näitleja Katariina Unt enda praegusest eluetapist. "On päris palju ideid, mida tahaks kogeda."

Lavastajana püüab Katariina Unt enda tegevust mõtestada. "See ambitsioon, et ma pean midagi kogu aeg rohkem teada saama. Ma tahan suuta natukene rohkem. Ma tahan mõelda natukene rohkem," rääkis Katariina Unt ja lisas, et need on vaid mõningad mõtted, mis on teda elu jooksul saatnud.

Kuigi näitleja otsustas enda juubelit tähistada tantsulavastusega, ei pea Undi õpilane Ester Kuntu seda kuidagi eriskummaliseks, vaid hoopis Undile sobilikuks. "Ta teebki pööraseid käike ja ta valib oma elus kõik asjad ainult ise," iseloomustas Ester Kuntu õppejõudu.

Elu keerulisematel perioodidel on Katariina Unt mõelnud tagasi enda karjäärile. "Kõik see, mis ma olen teha tahtnud, on ära tehtud," ütles Unt ja lisas, et tal pole elus olnud millegi üle kurta ega kahetseda. Unt tõdes, et sel hetkel lõpetas ta enda karjääri näitlejana.

"See on olnud päris keeruline tulemine sellisesse kohta, kus ma praegu olen ja see teekond jätkub," tõdes naisterahvas.

Küll aga ei välista Katariina Unt teatrilavadele naasmist. "Ma ei saa seda teha, sest siis ma astuks elu reeglite vastu."

Katariina Undi 50. sünnipäeva etendused toimuvad Sõltumatu Tantsu Laval 5. ja 6. detsembril.

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris 2. detsembril kell 20.