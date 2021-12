Soome lavastaja Vilppu Kiljunen toob Estonia lavale "Võluflöödi"

"Võluflööt" on läbi aegade enimmängitud saksakeelne ooper, mille dramaatilise sisu üle on vaieldud ning spekuleeritud sellesse peidetud vihjete ja salajaste sõnumite üle.

Tundub, et "Võluflöödi" näol on tegemist justkui põhjatu kaevuga, kust ammutada lõputult uusi käsitlusi. Tegemist on niinimetatud hübriidteosega, millel on mitu temaatilist suunda.

"Minu jaoks on "Võluflööt" arenemise lugu. See peegeldab sügavat igatsust muutuse järele," ütles lavastaja Vilppu Kiljunen.

Teos jutustab peategelase Tamino arengust iseseisvaks isiksuseks – inimeseks, kelle hing ihkab vabaduse ja vabadusega kaasneva vastutuse järele.

"Võluflööt" on täis lootust, mis tahab uskuda ja usubki inimeses peituvasse potentsiaali. Lavastaja sõnul on selles ka teose juhtmotiiv ja kandev idee – lootus ja usk inimesse.

"Isiklikult arvan, et tänases maailmas on kunsti olulisim ülesanne luua uus ja parem maailm või vähemalt anda teada uue ja parema võimalikkusest," leidis Kiljunen.

Osades Mehis Tiits, Heldur Harry Põlda, Kadri Nirgi, Johanna Lehisvuori, Elena Brazhnyk, Kristel Pärtna, Suvi Väyrynen, Elina Nechayeva, Tamar Nugis, René Soom, Janne Ševtšenko, Priit Volmer, Märt Jakobson, Mart Madiste, Reigo Tamm.

Lavastuse kunstnik on Kimmo Viskari, valguskunstnik Anton Kulagin ja muusikajuht Arvo Volmer.

Esietendus toimub 28. jaanuaril 2022.